400 neue Wohnungen für Altglienicke

Richtfest: An der Ortolfstraße entsteht ein Quartier im Grünen / dörfliches Ambiente betont.

Die Errichtung eines neuen Wohnquartiers in Altglienicke schreitet voran. Kürzlich wurde in einer feierlichen Zeremonie der Richtkranz für das Quartier in der Ortolfstraße gehoben. Dort entstehen rund 406 neue Mietwohnungen mit insgesamt 28.000 Quadratmetern Wohnfläche, ober- und unterirdischen Stellplätzen sowie einem öffentlichen Spielplatz. Zudem sind ein kleinerer Anteil an Kleinstgewerbe sowie der Bau einer Kindertagespflege geplant. Die Fertigstellung ist nach Angaben des Wohnungsunternehmens Stadt und Land für das Jahr 2019 vorgesehen. Ein Teil der Wohnungen wird den Angaben zufolge altersgerecht und barrierefrei errichtet. Die 1,5 bis 5-Zimmer-Wohnungen werden über unterschiedliche Ausstattungsmerkmale verfügen und entsprechend gestaffelte Mieten haben. Rund 30 Prozent der neuen Mietwohnungen entstehen im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus, die monatliche Nettokaltmiete betrage damit anfangs 6,50 Euro pro Quadratmeter. „Da der Standort von Einfamilienhäusern geprägt ist, wird auch das neue Quartier eine aufgelockerte Struktur bilden“, so die Stadt und Land.

Zentraler Anger

Zwei- bis dreigeschossige Gebäude, zum Teil mit Staffelgeschossen bildeten dabei, der dörflichen Tradition entsprechend, jeweils eine Hofgruppe. Die Ausbildung eines zentralen Angers mit Gemeinschaftsflächen ist geplant. „Einheit und Vielfalt, Zusammenhang und Individualität werden das Bild des Quartiers prägen.“ Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) erklärte beim Richtfest: „Es ist nicht nur wichtig, viele neue Wohnungen zu bauen, sondern gemischte Quartiere zu entwickeln, die vorhandene Bebauung aufgreifen und modern weiterentwickeln sowie bezahlbare Wohnungen anbieten.“ Mit den Mietwohnungen in der Ortolfstraße sei das gelungen.

red, Bild: Stadt und Land