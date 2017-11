Europa in der Diskussion

Meinungen sind gefragt.

Die Landesarbeitsgemeinschaft der EU-Beauftragten der Berliner Bezirke lädt alle interessierten Bürger am 15. November von 17 bis 21 Uhr ins Berliner Rathaus, Louise-Schroeder-Saal, Rathausstr. 15 ein, um die Frage zu diskutieren, in welchem Europa wir leben wollen. Der Staatssekretär für Europa , Gerry Woop, wird das einleitende Grußwort halten.

Aktuelle Tendenzen wie das Anwachsen von Populismus und Nationalismus, die Globalisierung von Politik und Wirtschaft, die Folgen von Klimawandel und Flüchtlingsströmen sowie die Auswirkungen neuer Technologien fordern zukunftsweisende Strategien. An diesem Abend sollen Vorschläge diskutiert und an Thementischen Meinungen ausgetauscht werden. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind noch bis zum 8. November per Mail an caroline.liedtke@ba-mh.berlin.de oder Fax an (030) 90293 2605 möglich.

(red)