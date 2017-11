Gute Orte für kleine Forscher

Zertifikat: Kitas und Schulen ausgezeichnet.

Die Kita Teltower Damm in Zehlendorf und die Kindertagesstätte Villa Musica in Lankwitz sind mit dem Titel „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet worden. Insgesamt 20 Berliner Kitas und Grundschulen wurden kürzlich von Senat und IHK Berlin zertifiziert. Diese Bildungseinrichtungen setzen sich in besonderer Weise für die Integration der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) im Alltag der Kinder ein.

Insgesamt 140 Einrichtungen haben nun dieses Zertifikat. Die IHK bietet pädagogischen Fach-und Lehrkräften kontinuierlich Workshops zu verschiedenen MINT-Themen an und unterstützt sie hierbei, neue Anregungen zu bekommen, wie sie die Kinder auf Augenhöhe beim Forschen begleiten können. „Kinder sind neugierig und haben viele Fragen“, so Bettina Schoenau von der IHK Berlin.

„Wenn diese Fragen aufkommen, ist es eine gute Gelegenheit den kleinen Forschern zu helfen, selber Antworten zu finden. Die Neugierde ist Triebfeder fürs Forschen. Diesen Wissens- und Forschergeist wollen wir heben und fördern, damit sich die Jungen und Mädchen später für einen MINT-Beruf entscheiden. Das ist eine gute Investition in die klugen Köpfe von morgen.“ Sigrid Klebba (SPD), Staatssekretärin für Jugend und Familie: „Für die meisten der 21 zertifizierten Einrichtungen ist es schon die zweite, dritte oder sogar fünfte Zertifizierung. Das zeigt, dass die MINT-Bildungsbereiche hier fester Bestandteil im pädagogischen Alltag geworden ist. Darüber freue ich mich sehr.“ Mehr zum Thema gibt es auf der Website vom Haus der kleinen Forscher.

Red., Bild: Thinkstock/iStock(Vychegzhanin: