Märchen und Erzählungen von der Liebe

„Wer liebt das Biest?“ Die Bibliothekarinnen erzählen mit dem japanischen Erzähltheater „Kamishibai“ das Märchen „Die Schöne und das Biest“ und sprechen mit den Kindern danach über Mut, Liebe und Hass. Vom 9. bis 26. November täglich um 9, 10 und 11 Uhr für Kinder ab 4 Jahren. Am Ende nimmt jedes Kind ein kleines Geschenk mit nach Hause und verschenkt es an jemanden, den es ganz besonders lieb hat.

Das Scuraluna Schattentheater spielt „Die blaue Rose“ am 15. November ab 10 Uhr in der Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek. Das chinesische Märchen wird mit Hand- und Schattenfiguren aufgeführt und mit Musik begleitet.

Das Theater Vielfalt spielt das Stück „Wie der Josa den Mond verzauberte“ am 11. November ab 10 Uhr in der Anton-Saefkow-Bibliothek. Frei nach einer Geschichte von Janosch erzählt das Stück von Josa, der sich mit seiner Zauberfidel auf den Weg zum Mond macht. Die Schauspielerin und Theaterpädagogin Julia de Boor interpretiert die Geschichte über die Macht der Musik als Clownstheaterstück.

Auch in Lichtenberg wird unter dem Motto „Die Liebe ist eine Himmelsmacht“ Märchen erzählt und gespielt. In den Bibliotheken gibt es Programme für Hortgruppen und Schulklassen sowie für Familien.

An ein erwachsenes Publkum richtet sich der Workshop „Mythos Liebe in der Kunst“ am 11. November, der sich bekannten Liebespaaren der Geschichte nähert. Teilnahmegebühr: 28 Euro.

Auch in Tempelhof und Schöneberg gibt es wieder spannende Veranstaltungen. Zum Beispiel das „Spatzenkino: Frisch verliebt“ am 7. November im Kino Xenon, Kolonnenstraße. Dort gibt es für Zuschauer von drei bis acht Jahren drei altersgerechte Liebesgeschichten zu sehen. Der Eintritt kostet 1,50 Euro, Voranmeldung ist erforderlich.

Steglitz & Zehlendorf

Ein junger Edelmann und eine Prinzessin verlieben sich unter glücklichen Umständen und heiraten. Doch ein Unglück macht den Edelmann völlig mittellos. Nur die Liebe bleibt ihnen erhalten und gibt ihnen die Kraft, die Notlage zu meistern. Diese schöne Geschichte namens „Der unsichtbare Diener“ erzählt Johannes Gahl am Klavier am

5. November (Beginn: 15 Uhr) und an Folgeterminen im Kino Bali (Teltower Damm 33). Die Veranstaltung eignet sich für Kinder zwischen sechs und acht Jahren.

Ein Event am 10. November steht unter dem Motto „Wie man den Teufel in die Hölle schickt“: Eibenklang verkündet den Lobpreis der Minne! Die Märchen dieses Abends erzählen von Sinnlichkeit, Liebe, List und Ideenreichtum von Männlein wie Weiblein, um an das begehrlich ersehnte Ziel zu gelangen. „Musikalisch widmen wir uns dem Minnesang und den derben bis komischen Liedern des Mittelalters“, kündigen die Veranstalter an. Los geht es um 19.30 Uhr im Antiquariat und Café „Morgenstern“ (Schützenstraße 54). Mindestalter: 18 Jahre.

Mehr zum Programm und zu Eintrittspreisen gibt es auf der Website vom Deutsches Zentrum für Märchenkultur.