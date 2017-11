Unternehmensgespräche mit dem Finanzsenator

Am 8. November haben alle interessierten Unternehmer aus Charlottenburg-Wilmersdorf Gelegenheit sich mit Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann und der Berliner Volksbank im Rahmen der organisierten Unternehmensgespräche auszutauschen.

„Die Entwicklungen am Finanzmarkt in den vergangenen Jahren haben für Unternehmen neue Rahmenbedingungen geschaffen“, so Reinhard Naumann. Auf die Neuerungen in der Zinspolitik und über Tipps für ein cleveres Anlegeverhalten möchte er sich mit den Anwesenden unterhalten. Nach einer Einführung in das Thema durch Stefan Bielmeier, Chefsvolkswirt der DZ Bank, werden auf dem Podium Auswirkungen und Erfahrungen hierzu diskutiert. Für die Diskussionsrunde konnten zudem Dr. Matthias Kollatz-Ahnen sowie Carsten Jung von der Berliner Volksbank gewonnen werden.

Das Gespräch findet in der Mercedes-Welt, am Salzufer 1, statt. Los geht es am 8. November um 17 Uhr. Mehr Informationen zum Abend gibt es online auf der Seite des Bezirksamtes.

(red)