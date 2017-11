Liebe ist alles

Veranstaltung: Die Märchentage verzaubern ganz Berlin.

Am 10. November geht es in der Märchenjurte im Figurentheater Grashüpfer (Puschkinallee 16a) um große Gefühle. Im Rahmen der 28. Berliner Märchentage vom 9. bis 26. November erzählen zwei Märchenerzählerinnen ihre Lieblingsmärchen über Liebe, Hass, Verstrickung, Eifersucht und Erlösung. Das Programm unter der Überschrift „Die Liebe ist eine Himmelsmacht“ eignet sich nach Angaben der Veranstalter für Kinder ab sechs Jahre. Der Beginn ist um 18 Uhr, es wird um eine Voranmeldung gebeten. Bereits am 9. November wird im Stadttheater Cöpenick (Wendenschloßstraße 103) der Klassiker „Dornröschen“ gegeben. Mit einem für sämtliche Altersklassen tauglichen Humor entführt die Märchenelfe das Publikum in ein Königreich, das von einer Fee mit einem Fluch belegt wird. Was dann passiert, wird eine Reise der Wünsche, Feen, Rosen und dem hundertjährigen Schlaf eines ganzen Königreiches. Wer küsst das Dornröschen wach und hebt den Fluch auf? Der Beginn ist um 10 Uhr. Empfohlenes Mindestalter: sechs Jahre. Auch für diesen Termin ist eine Voranmeldung erwünscht.

Nicht ohne Grund nimmt die Liebe bei den diesjährigen, erneut über das gesamte Stadtgebiet verteilten „Märchentagen“ breiten Raum ein. „In den heutigen Zeiten der Völkerwanderungen, Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen gibt es eine Lösung für alle Probleme: die Liebe!“, so die Veranstalter. Zudem sei das Motiv der Liebe das tragende in vielen Märchen und Geschichten. „Die Liebe ist unverzichtbar – im zwischenmenschlichen Bereich ebenso wie in der Religion, in der Musik sowie in der Kunst und in der Literatur. Mit bekannten und unbekannten Märchen, Sagen, Legenden, Mythen und Geschichten nähern wir uns diesem Thema, um schlussendlich zu der Erkenntnis zu kommen: Make love, not war!“ Weitere Informationen zum Programm stehen auf der Internetseite.

red, Bild: Philipp Schumann