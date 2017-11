Modernisierter Fitnessparcours

Im Monbijoupark wird wieder trainiert.

Von Anfang September bis Ende Oktober war der Fitnessparcours im Monbijoupark zwecks Modernisierungsmaßnahmen gesperrt. Nun kann hier an neuen Geräten trainiert werden. Eine Spezialfirma hatte in der Zeit einen neuen Fallschutz angebracht und sämtliche Fitness-Geräte erneuert. Der Parcours gehört zu den größten und beliebtesten seiner Art in ganz Berlin.

In den vergangenen Monaten wurden Stimmen nach einer moderneren Gestaltung laut geworden. Das Bezirksamt tat sich schließlich mit der Fitness-Firma Freeletics zusammen und stellte eine Modernisierung in Aussicht. Vor allem im Sommer ist die Anlage ein Anlaufpunkt für alle, die sich fit halten wollen. Der Fitnessparcours befindet sich unübersehbar im Monbijoupark, an der Spree und mit Blick auf das gegenüberliegende Bode-Museum.

(red)