Acryl-Malerei „Paint a Picture / Paint a color“ im Resi-Art

Malkurs für geflüchtete Menschen und alle Kunstinteressierten.

Im Mittelpunkt des Kurses „Paint a Picture/ Paint with Color“ stehen das Erlernen der Grundlagen der Acrylmalerei sowie die Erprobung unterschiedlicher Techniken. Experimentiert wird mit verschieden Hilfsmitteln wie Spachtel oder Holzstück. Auch die Farbwirkung auf unterschiedlichen Malgründen und die Darstellung von Licht und Schatten werden untersucht. Anfänger und Fortgeschrittene sind herzlich willkommen, ihre Interessen einzubringen und ihr Können gemeinsam weiter zu entwickeln. Der Kurs richtet sich insbesondere an geflüchtete Menschen. Willkommen sind außerdem alle Kunstinteressierte, die sich kreativ ausprobieren möchten.

Die Kurstermine sind donnerstags am 16., 23. und 30. November sowie am 7. und 14. Dezember jeweils von 17 bis 20 Uhr. Die Teilnahme in den Räumen des resiART, Residenzstraße 132 ist kostenlos. Mehr Infos gibt es telefonisch unter (030) 28 03 29 96 oder per Mail an info@kunstamt-reinickendorf.de.

(red)