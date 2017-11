Die Flucht als Lehrmeister

Aus ihrem Buch „Die Fremde – ein seltsamer Lehrmeister“ liest Bernadette Conrad am 16. November um 19:30 Uhr im Café bioso, Tempelhofer Damm 209. Darin geht es um Usama Al-Shahmani, der bei de Lesung mit dabei ist. Er musste 2002 aus dem Irak flüchten, weil er ein regimekritisches Theaterstück geschrieben hatte. Heute lebt er in Frauenfeld.Journalistin und Autorin Bernadette Conrad portraitierte ihn, fragte ihn danach, was es bedeutet, ein Leben abzubrechen und ein neues anzufangen. Der Eintritt kostet 6.50 Euro.

(red)