Richtige Musik statt Omnichord

Konzert: C. Heiland mit Band im BKA-Theater.

Der vermutlich einzige Comedian, der sich mit einem Omnichord auf die Bühne traut, stellt am 12. November um 20.30 Uhr im BKA-Theater am Mehringdamm sein neues Album vor – mit Band statt japanischem Kultinstrument und unter dem Motto „Jetzt mit richtiger Musik“. Passend zu seinem Programm „Der Mann mit dem Schatten“ hat C. Heiland zehn Stücke zweimal eingespielt, einmal in der Omnichord-Version und einmal im vollen Band-Arrangement. Letzteres gibt es im BKA-Theater zu hören. Dazu bringt der Comedian die Musiker C. Castroiani, Robert Memering und Christian Baal mit auf die Bühne. Wer vor der CD-Veröffentlichung am 17. November einen Vorgeschmack auf das neue Album bekommen will, erhält Eintrittskarten online oder an der Abendkasse.

(red)