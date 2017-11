Alles zur Patientenverfügung

Vorsorge: Vortrag in der Residenz Dahlem.

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder eben im Alter in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln kann. Daher ist es wichtig, sich rechtzeitig mit den Notwendigkeiten und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben zu beschäftigen. Experte auf dem Gebiet Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ist Olaf Galbrecht vom Malteser Hilfsdienst Berlin. Er wird am 15. November, um 18 Uhr, in der Residenz Dahlem (Clayallee 54–56) Punkt für Punkt auf die Themen eingehen. Darauf weisen die Veranstalter hin. Der Eintritt ist frei. Interessierte werden um eine telefonische Anmeldung unter (030) 8 41 89 10 gebeten.

(red)