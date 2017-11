Alter Bekannter aus London ist zurück auf der Bühne

Charles Dickens’ Klassiker „Oliver Twist“ im Morgenstern zu sehen..

Mit „Oliver Twist“ bringt das Kinder- und Jugendtheater Morgenstern in Friedenau einen absoluten Klassiker der Literaturgeschichte auf die Bühne. Die Inszenierung mit atmosphärischem Bühnenbild und Livemusik entführt das junge und jung gebliebene Publikum die Welt von London zu Zeiten der Industrialisierung. Dort lebt Oliver Twist, nachdem er vor Armenhaus und Misshandlung geflohen ist.

Für die pausenfreie Inszenierung frei nach Charles Dickens’ Roman wird eine Simultan-Bühne genutzt – so gibt es keine Umbaupausen während der Aufführung. Zu sehen ist das Stück erstmalig am 14. November um 10 Uhr sowie in einer Reihe von weiteren Vormittags-Aufführungen. Abendtermine für jung Gebliebene gibt es am 18. und 25. November, jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos zu Terminen und Eintrittskarten gibt es auf der Internet-Seite des Theaters.

Weitere Informationen

www.theater-morgenstern.de

Tel.: (030) 92 35 59 50

Red., Bild: Theater Morgenstern