Ist der Mietspiegel in Gefahr?

Tempelhof & Schöneberg Mehr als 5.100 Wohnungen besitzt Deutschlands größter Vermieter, die Deutsche Wohnen, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, darunter jene von Tochterunternehmen wie die GSW. Bei der Vermietung muss sich das Unternehmen an den Mietspiegel halten. Dessen Gültigkeit in seiner jetzigen Form greift der Konzern nun aber erneut an – und legt Beschwerde vor dem Berliner Verfassungsgericht ein.

Lichtenberg & Hohenschönhausen In Lichtenberg besitzt die Deutsche Wohnen SE rund 8.800 Wohnungen. Auch hier boomt das Vermietungsgeschäft. Die Leerstandsquote ist mit 1,2 Prozent im vergangenen Jahr minmal und Neuvermietungen sind bei Quadratmeterpreisen zwischen sieben und zwölf Euro auf den einschlägigen Immobilienportalen im Angebot. Glücklich sind diejenigen, die ihre Verträge noch zu Zeiten abschließen konnten, als Wohnraum auch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf noch keine Mangelware war. 6,08 Euro beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis, den Bestandsmieter der Deutschen Wohnen derzeit zahlen und dessen Anpassung sich eng am Berliner Mietspiegel orientiert. Und genau dieses Instrument gerät jetzt in den Fokus der Deutsche Wohnen.

Charlottenburg & Wilmersdorf In Charlottenburg-Wilmersdorf besitzt die Deutsche Wohnen SE rund 8.000 Wohnungen. Die Leerstandsquote ist mit 2,3 Prozent zwar noch vergleichsweise hoch, aber Neuvermietungen sind bei Quadratmeterpreisen zwischen acht und zwölf Euro auf den einschlägigen Immobilienportalen nicht gerade erschwinglich. Glücklich sind diejenigen, die ihre Verträge noch zu Zeiten abschließen konnten, als bezahlbarer Wohnraum im Bezirk noch keine Mangelware war. 6,81 Euro beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis, den Bestandsmieter der Deutschen Wohnen derzeit zahlen und dessen Anpassung sich eng am Berliner Mietspiegel orientiert. Und genau dieses Instrument gerät jetzt in den Fokus des Immobilienunternehmens.

Reinickendorf In Reinickendorf besitzt die Deutsche Wohnen SE über 9.000 Wohnungen. Auch hier boomt das Vermietungsgeschäft. Die Leerstandsquote ist mit laut Geschäftsberichjt aus dem Jahr 2016 mit 1,6 Prozent minimal und Neuvermietungen sind bei Quadratmeterpreisen zwischen sieben und zwölf Euro auf den einschlägigen Immobilienportalen im Angebot. Glücklich sind diejenigen, die ihre Verträge noch zu Zeiten abschließen konnten, als Wohnraum auch in Reinickendorf noch keine Mangelware war. 6,07 Euro betrug der durchschnittliche Quadratmeterpreis, den Bestandsmieter der Deutschen Wohnen im Jahr 2016 zahlten und dessen Anpassung sich eng am Berliner Mietspiegel orientiert. Und genau dieses Instrument gerät jetzt in den Fokus der Deutsche Wohnen.