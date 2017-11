Unterwegs mit der Berlin Card!

– Anzeige –

Berlins Freizeitmöglichkeiten zum halben Preis.

Bowling, Klettern, Tanzen, Konzerte, Theater, Museen, Spaßbäder, Dinieren in angesagten Restaurants oder an Kochkursen teilnehmen – Berlin hat viel zu bieten, um die eigene Freizeit auszukosten. Umso schöner, wenn man nur den halben Preis dafür zahlt!

Was ist die BerlinCard?

Die BerlinCard öffnet einem die Tore zur Stadt. Mit einer Begleitung kann man die kulturelle und kulinarische Vielseitigkeit Berlins entdecken und dabei gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Mahr als neunzig Prozent der BerlinCard-Angebote enthalten die 2-für-1 Option, mit der BerlinCard-Besitzer bis zu fünfzig Prozent sparen. Vergleichbar mit einer Flatrate gibt es dabei keine Grenze, denn die Angebote können beliebig oft genutzt werden. Je nach persönlichen Interesse, kann die BerlinCard für einzelne Tage oder auch als Jahreskarte erworben werden. Alle, die noch nach einer passender Überraschung für Ihre Liebsten suchen, können die BerlinCard natürlich auch als Geschenk bestellen.

Und was kann man mit der BerlinCard erleben?

Mit der BerlinCard hat man unzählige Möglichkeiten an Freizeitangeboten in der Stadt – aber keine Panik! Zu jeder BerlinCard wird ein Wegweiser mitgeliefert. In dem Heft wird jedes Angebot einzeln vorgestellt. Perfekt zum Schnökern auf der Couch oder zum spontanen Durchblättern für unterwegs. Wer es lieber digital mag, wird auf der Website zur BerlinCard fündig. Dort befinden sich auch alle Informationen zur Bestellung. Auf der Facebook-Seite der BerlinCard kann man sich Inspiration holen und wird über die neuesten Angebote in Kenntnis gesetzt.