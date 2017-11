Berlins größter Markt für schönes Haar

Jubiläum: Seit zehn Jahren dreht sich bei Topwell wirklich alles ums Haar.

Topwell hat einen runden Geburtstag: Zehn aufregende Jahre, die geprägt wurden von Kundennähe und Vertrauen, werden die Fachleute für alles rund ums Haar mit einem Aktionstag feiern.

Markenprodukte für die Haar-Pflege und das Styling auf 500 Quadratmetern Fläche gibt’s im Topwell-Friseurmarkt. Ob Haartrockner oder Haarschneidemaschine, Bürste, Curler oder Schere: Hier bleibt kein Wunsch offen. Im Fachmarkt an der Schönhauser Allee können sich Privat- und Geschäftskunden inspirieren und beraten lassen – und dann ihre Entscheidung für das persönliche Equipment treffen. Aktionspreise machen die Auswahl besonders attraktiv. Beide Zielgruppen werden zu optimalen Preisen bedient.

Großer Aktionstag

Für alle, die gerne mit ihrem Haar spielen und die Veränderung lieben, wird der Aktionstag am 13. November ein besonderes Highlight: Zu Gast ist dann eine Expertin zum Thema Hair-Extensions von Balmain. Sie wird in der Zeit von 12 bis 16 Uhr allen Interessierten ihr Wunschhaarteil zum Clippen oder Tapen einsetzen. Entgegen dem allgemeinen Trend von Anonymität und Schnelllebigkeit gibt es bei Topwell noch immer ein vertrautes Umfeld: treue Mitarbeiter für treue Kunden. Das Unternehmen glaubt noch an Individualität und Präsenz. Täglich neue und treue Kunden zeigen, dass dies der richtige Weg für das Fachgeschäft ist. Mit dem Aktionstag will sich das Unternehmen für das Vertrauen der Kunden bedanken.

Gut erreichbar

Topwell befindet sich in optimaler Lage, an der Schönhauser Allee, am Scheitelpunkt zwischen Prenzlauer Berg und Mitte, mit bester Anbindung an die U2. Von den Bahnhöfen Rosa-Luxemburg-Platz und Senefelder Platz ist das Geschäft fußläufig in knapp 5 Minuten erreichbar. Jeder Autofahrer hat die Möglichkeit, ganz bequem und auf Topwell-Kosten während seines Einkaufes zu parken.

red, Bild: Topwell