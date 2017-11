Der Natur besonders nah

Die Uckermark bietet viele spannende Ausflugsziele.

In den Ferien auf Tuchfühlung mit der Natur gehen: Dafür ist die Uckermark mit ihren drei Nationalen Naturlandschaften Nationalpark Unteres Odertal, Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sowie Naturpark Uckermärkische Seen ein fast schon ideales Reiseziel. Hier kann man ausspannen, Moore, Wälder und Flusslandschaften sowie die Heimat seltener Tierarten entdecken und abends am Kamin entspannen. Für viele uckermärkische Gastgeber sind Klima- und Umweltschutz im Übrigen Unternehmensphilosophie. Wer mit seinem Urlaub überhaupt keinen „bleibenden Eindruck“ hinterlassen möchte, kann sich etwa für ein klimaneutrales Angebot entscheiden.

Beinahe Urwald

Wer es ursprünglich mag, findet im Buchenwald Grumsin ein beeindruckendes Oberflächenrelief mit schroffen Höhenzügen und tiefen Senken vor. Das größte Naturentwicklungsgebiet des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin ist heute Unesco-Weltnaturerbe, wird nicht mehr wirtschaftlich genutzt und kann sich dadurch langsam wieder zu einem Urwald entwickeln. Mit Glück entdeckt man auf einer von vier empfohlenen Wanderrouten den Seeadler, Kraniche, den Schwarzstorch oder seltene Orchideen. Die Ausgangsorte für die Wanderrouten sind von April bis Ende Oktober mit dem BiberBus und im Winter mit dem RufBus erreichbar.

Abwechslungsreiche Region

Gerichte aus Großmutters Zeiten genießen, während das Wasserrad rauscht, oder den Apfelwein von Streuobstwiesen verkosten: Es gibt ein ganzes Netzwerk klimaneutraler Anbieter, die nicht nur Unterkünfte, sondern auch aktive und passive Ferienerlebnisse im Einklang mit der Natur anbieten. Wer zum Beispiel wie die alten Wanderschäfer einmal direkt neben den Tieren aufwachen möchte, kommt auf seine Kosten. Garantiert ein unvergessliches Erlebnis ist es, eine Nacht vom Sonnenuntergang bis zum Frühstück in einem Baumwipfel zu genießen – in einem Baumhaus-Hotel. Und auf einem Straußenhof in Gerswalde-Berkenlatten gibt es einen Hauch von Afrika zu erleben. All diese und viele andere Reiseziele finden sich in der Uckermark.

