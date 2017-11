Geld-Coaching für Unternehmer

Die Autorin, Bloggerin und Businessfrau Dr. Kerstin Gernig zeigt am 28. November in einem kostenlosen interaktiven Vortrag, wie die persönliche Einstellung von Unternehmern zum Geld über den eigenen Kontostand entscheidet, wie man erkennt, ob man angemessen verdient oder ob die Akquise zu den aufgerufenen Preisen passt. Im Anschluss geht es in die Diskussion. Der Vortrag im Goldsaal des Rathauses Schöneberg beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen müssen bis zum 22. November per E-Mail an anmeldung@ui-tempelhoferdamm.de erfolgen.

(red)