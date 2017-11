Bauarbeiten am Kleeblatt Zehlendorf

Rund um das Autobahnkreuz Zehlendorf muss an diesem Wochenende mit Behinderungen gerechnet werden. Grund sind Bauarbeiten. Am Überbau der nördlichen Brücke werden Montagearbeiten und darüber hinaus Reinigungsarbeiten im Baustellenbereich durchgeführt. Außerdem erfolgt eine grundhafte Sanierung der Fahrbahn im Bereich der Baustelle in nördliche Richtung. Hierzu ist eine Sperrung der Autobahn 115 vom 17., ab 20 Uhr, bis voraussichtlich zum 18. November, etwa fünf Uhr, in südliche Richtung erforderlich.

Ebenso erfolgt eine Sperrung der Autobahn in nördliche Richtung. Und zwar vom 17., ab 22 Uhr, bis voraussichtlich

18. November, circa 18 Uhr. Der Verkehr wird über die parallelführenden Verteilerfahrbahnen in Höhe der Ein- und Ausfahrten des Kleeblatts an der Baustelle vorbeigeleitet. Darüber informiert die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.

(red)