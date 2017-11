HG. Butzko in der UfaFabrik

Kabarettist und Polit-Satiriker HG. Butzko ist am 25. November um 20 Uhr mit seinem neuesten Solo-Programm „Menschliche Intelligenz, oder: Wie blöd kann man sein?“ zu Gast in der ufaFabrik. Butzko ist Dauergast in den Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens und Träger des deutschen Kleinkunstpreises 2016. Stets tagesaktuell kommt sein satirisch-politisches Kabarett ohne Gebetsmühlen und Moralpredigt aus. Er jongliert nicht mit Keulen, sondern mit Gedanken, und wenn er singt, dann ist es das Hohelied der Menschlichkeit. Eintrittskarten für 19 Euro (ermäßigt 16, Studenten 12 Euro) und mehr Informationen gibt es auf der UfaFabrik-Webseite.

(red)