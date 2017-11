Adventsmarkt und Wellness

Auch unsere österreichischen Nachbarn verstehen sich prächtig darauf, sich mithilfe romantischer Adventsmärkte in Stimmung zu bringen. Ganz besonders schön und weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt, ist der Wolfgangseer Advent in den drei Seegemeinden St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl. Eine von vielen Attraktionen: Die Orte sind mit den Schiffen der Wolfgangseeschifffahrt verbunden, so dass der festlich gestimmte Besucher schon vom See her einen einzigartigen Blick auf die Märkte werfen kann. Das Allerschönste aber ist: Von Berlin aus sind es mit dem Flugzeug gerade einmal 70 Minuten bis Salzburg und von dort aus noch einmal knapp

45 Shuttlebus-Minuten.

Richtig macht’s, wer den Abstecher zum Wolfgangseer Advent mit einem verlängerten Wellness-Wochenende im Salzburger Land verbindet. Idealer Ausgangspunkt für vorweihnachtliche Exkursionen ist das Hotel Ebner’s Waldhof am Fuschlsee. Mitten in einer tiefverschneiten Winterlandschaft heißt das Vier-Sterne-Wellness-Haus seine Gäste willkommen. Dessen über 4.000 Quadratmeter großer Wellnessbereich ist ein perfekter Ort für süße Tagträume und Wohlfühlstunden, die Herzerwärmendes vor allem nach einem ausgedehnten Spaziergang um den Fuschlsee, einem Ausflug mit Schneeschuhen oder einer Runde Eisstockschießen versprechen. Ganz sportliche Menschen lassen sich mit einem Shuttle zum Langlaufdorf in Faistenau bringen und ziehen dort ihre Runden. Aber bitte nicht übertreiben, denn am Abend geht’s ja noch zum Wolfgangseer Advent.

UTe