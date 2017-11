Ausgezeichnete Jobassistenz

Ehrung: Alpha-Siegel für Spandauer Institution.

Zum zweiten Mal hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres jetzt das Alpha-Siegel verliehen. Geehrt wurden acht Berliner Einrichtungen, darunter die Jobassistenz Spandau. Das Alpha-Siegel signalisiert Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, dass sie hier trotz ihres Problems freundlich und kompetent beraten werden und Unterstützung finden. Bezirksbürgermeister Kleebank gratulierte der im Brunsbütteler Damm 75 residierenden Einrichtung: „Dass diese Auszeichnung wieder an eine Institution in Spandau geht erfreut mich sehr. Ich bin sehr froh, dass es die Jobassistenz in Spandau geschafft hat, Strukturen zu schaffen, um betroffenen Menschen zu helfen.“

Die Jobassistenz in Spandau wird für die Unterstützung von Menschen die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben ausgezeichnet. Die eingeführten Hilfestellungen und Angebote sind wichtig, damit Betroffene wieder eigenständig Ihr Alltagsleben bewältigen können und somit auch wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

(red)