Grimmsche Märchen wie „Das Waldhaus“ erzählt Margit Rohringer am 25. November in der „Bäkeburg“ an der Ecke Klingsorstraße/Dalandweg. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren, aber auch Erwachsene sind eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Bei der „Bäkeburg“ handelt es sich um ein ehemaliges Toilettenhäuschen, das vor 20 Jahren von einem Förderverein übernommen und saniert wurde. Los geht es um 15.30 Uhr. Weitere Informationen online.

(red)