Eröffnung Weihnachtsmarkt

Weihnachtstanne erstrahlt wieder.

Am 27. November, 18 Uhr, wird vor der Bühne am Marktplatz die Spandauer Weihnachtstanne erstmals in diesem Jahr im vollen Lichterglanz erstrahlen. Für den dazu nötigen „Strom-Schluss“ sorgen die Vattenfall-Manager Jörg-Andreas Czernitzky, Leiter Kraftwerksgruppe Feststoffe, und Stefan Preidt, Leiter Vertrieb Fernwärme, auf der Bühne gemeinsam mit dem Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank und Georg Ritter, Bürgermeister der Spender-Gemeinde Fichtelberg.

Bereits ab 17 Uhr lädt Country-Legende Larry Schuba zum ersten Höhepunkt des täglich wechselnden Bühnenprogramms auf dem 44. Spandauer Weihnachtsmarkt zum Mitsingen ein.

Red.