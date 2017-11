Computerkurse für Senioren

In der Seniorenfreizeitstätte „Stierstraße“, Stierstraße 20 a, werden donnerstags in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 13 Uhr neue Computer- und Smartphonekurse angeboten. Sobald sich genügend Teilnehmende gefunden haben, werden entweder ein neuer Computerkurs für Fortgeschrittene, ein Computerkurs für Anfänger oder ein Kurs für das Bedienen von Smartphones angeboten.

Der Kursinhalt wird ganz nach Bedarf entsprechend Teilnehmergruppe „gestrickt“ Der Gestaltpädagoge und Computerspezialist Georg Brzoska unterrichtet in Kleingruppen von drei bis fünf Teilnehmenden und geht auf die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen Teilnehmers ein! Die Kosten betragen neun Euro pro Unterrichtseinheit mit jeweils 90 Minuten Länge. Anmeldungen und nähere Informationen sind telefonisch oder direkt bei den Ansprechpartnern in der Seniorenfreizeitstätte in der Stierstraße erfahrbar.

Kontakt

(030) 22 500 803

(red)