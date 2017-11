Workshop mit Ideen für den Bürgerhaushalt

Seit zwölf Jahren ist der Bürgerhaushalt fester Bestandteil der vielfältigen Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten im Lichtenberg. Mit großen und kleinen Ideen und Vorschlägen beteiligen sich die Lichtenberger daran: Sie melden Mängel beim Zustand der Gewässer im Bezirk, fordern mehr öffentliche Toiletten oder haben Ideen, für Büchersäulen oder mobile Bibliotheken. So verschieden wie die Vorschläge, sind auch die Wege, auf denen sie bearbeitet werden.

Dreh- und Angelpunkt des Gesamtprozesses ist das „Begleitgremium Bürgerhaushalt“. Dorthin werden alle Vorschlagseinreichenden eingeladen und Politik, Verwaltung und Experten aus den Stadtteilen beraten gemeinsam, was getan werden kann oder was manchmal auch nicht geht. „Wir wollen herausfinden, welche Verbesserungen sich Lichtenberger im Projekt Bürgerhaushalt wünschen: Was können wir verbessern, wie können wir noch mehr Ideengeber erreichen? Antworten auf diese Fragen soll ein öffentlicher Erfahrungsaustausch geben, zu dem ich alle Interessierten herzlich einlade“, sagt Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke). Der öffentliche Workshop findet dazu am 30. November von 17 bis 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 stqtt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

E-Mail: mailto:buergerhaushalt@lichtenberg.berlin.de

Telefon: (030) 902963515

