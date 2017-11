– Anzeige –

Die Gründe warum Menschen ins Casino gehen, sind mannigfaltig. Viele suchen den Kick und wollen Spannung und Nervenkitzel erleben. Auch in der Hauptstadt gibt es einige Spielbanken. Wie sind sie entstanden und welche Spiele werden angeboten? Eine Reise in die Vergangenheit.

Die Geschichte der Spielbanken in der Hauptstadt

Die Berliner Spielbank wurde 1975 gegründet und war damals die 18. deutsche Spielbank. Ihr ursprünglicher Platz war im Europa-Center in Charlottenburg. 1998 zog sie jedoch auf den Potsdamer Platz in Tiergarten um. Seit 2016 ist sie die umsatzstärkste Spielbank Deutschlands. Weitere Casinos befinden sich am Fernsehturm und an der Hasenheide Neukölln (Spielautomaten- und Pokerfloor-Filiale). Am Potsdamer Platz wird gepflegte Kleidung und 2,50 Euro Eintritt verlangt. In der Filiale am Fernsehturm ist der Eintritt frei und legere Kleidung ist in Ordnung. Neben Black Jack und Roulette werden auch Poker und am Potsdamer Platz Ultimate Texas Holdem angeboten. Außerdem gibt es diverse Slotmaschinen, Video-Roulette und Jackpots mit Ticketsystem.

Umzug des Casinos

Das Gebäude, in welches das Casino 1998 umgezogen ist, war ursprünglich als Ausstellungsgebäude für PKW gedacht, was es als Casino Gebäude ungünstig machte. Auch die vielen Etagen waren ungünstig. Dazu kamen lange Flure, die kaum genutzt aber trotzdem bezahlt werden mussten. Daraufhin folgte eine Umgestaltung der Räumlichkeiten, die auch mit einer Neuordnung des Spielbetriebs einherging. Oben befand sich das Casino Leger und unten das Casino Royal mit jeweils unterschiedlicher Kleiderordnung. An die Automaten kamen die Besucher nur über eine Treppe und einen separaten Ticketverkauf.

World of Games

Anfang des Jahrtausends gab es zwei Jahre lang die World of Games mit zwei Roulette-Quick-Tables mit Doppel-Zero, einem Easy-Jack-Tisch, Sic Bo, Glücksrad und Spielautomaten. Dieser Bereich kostete keinen Eintritt, es gab keine Ausweiskontrolle und es waren nur geringere Spieleinsätze erlaubt. Auch im Untergeschoss wurde das Eintrittsgeld abgeschafft, eine zentral angelegte Rolltreppe bildete den neuen Zugang und der Restaurantbereich wurde verkleinert.

Casino Royal

Anfangs hatte das Casino Royal Nachteile, da der Platz es nicht zuließ, dort dasselbe Angebot zu bieten wie im Casino Leger. Der spätere Umbau des zweiten Obergeschosses sorgte für Abhilfe. Seitdem befindet sich dort das Casino Angebot. 2006 wurde die Baccara Bar umgebaut und der Poker-Bereich nach vorn verlagert, was die Platz-Verhältnisse noch einmal optimierte. Eine Zeit lang wurde im ersten Obergeschoss Live-Bingo angeboten, aber dann wieder eingestellt. Auch die Show Belle et Fou, die im Mai 2006 startete, brachte nicht den ersehnten Erfolg. Heute befindet sich im Erdgeschoss wieder ein Casino Leger sowie ein Shop für Spielbankaccessoires.

Spielangebot im Casino Berlin

Roulette gehört zu den beliebtesten Spielen im Casino. Das klassische Casino Spiel gibt es in mehreren Varianten. In der Spielbank Berlin gibt es vier französische Roulette Tische und vier Quick Tables. Außerdem stehen den Besichern vier Blackjack Tische und zwei Poker Tische zur Verfügung. An manchen Tagen wird Texas Hold’em gespielt. An anderen Tagen Omaha-Poker. Im Erdgeschoss können Besucher seit Ende Mai 2008 Pokern. Jeden Tag finden Turniere für 60 Teilnehmer statt, die meist ausgebucht sind. Ab 5. Januar 2018 ist die Spielbank Berlin Schauplatz der World Poker Tour. Ebenfalls im Erdgeschoss und in den zwei Untergeschossen stehen etwa 350 Spielautomaten mit der Chance auf den Jackpot. Unter anderen kann der Berlin Jackpot mit mindestens 500.000 Euro gewonnen werden. Dieser Jackpot gehört zu den größten in der deutschen Casino-Branche.

Casino am Alex

Das Casino am Alexanderplatz befand sich zuerst im Park-In-Hotel im 37. Stock. 2006 zog es in den Fuß des Fernsehturms. Heute gibt es 170 Slotmaschinen im Erdgeschoss und Tischspiele in der ersten Etage. Dort gibt es drei American-Roulette-Tische, zwei Black-Jack-Tische und drei Pokertische.

Online Casino spielen

Wer mal keine Lust hat, ins Casino zu gehen, kann dieselben Spiele auch online und bequem von zuhause aus spielen. Die Seite mrgamez.net bietet hier einige Information und Sie müssen sich aus einer Reihe von seriösen Anbietern Ihren ganz persönlichen Favoriten heraussuchen. Diese riesige Auswahl und der nicht vorhandene Dresscode sind nur zwei der zahlreichen Vorteile. Natürlich kann Ihnen ein Online Casino nicht die Atmosphäre eines echten Casinos bieten, dafür sind die Auszahlungsquoten oftmals höher. Mit Anbietern wie Jackpot City Casino, Platinum Play Casino und Net Bet Casino können Sie auch die amerikanische Roulette Variante spielen, die im Berliner Casino nicht angeboten wird.

Besucher und Einnahmen der Spielbank Berlin

Täglich kommen etwa 1.500 Gäste in die Berliner Spielbank. Seit 1975 sind mehr als zwei Milliarden Euro Spielerträge erwirtschaftet worden. Die seriöse Spielbank Berlin bietet zusammen mit der HU Berlin eine Suchtberatung für gefährdete Personen an.