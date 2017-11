Am 1. Advent , dem 3. Dezember, beginnt der Adventsbasar im Tageszentrum von Reha-Steglitz in der Albrechtstraße 15. Das Café ist am Eröffnungssonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Bis zum 8. Dezember können Interessierte weihnachtliche Produkte aus den Beschäftigungstagesstätten Albrechtstraße und Kamenzer Damm sowie der Nähwerkstatt bestaunen und kaufen, so die Organisatoren. Mehr dazu telefonisch unter (030) 22 50 54 60.

(red)