Was ist eine Doppelte Chance Wette?

Die Begeisterung für Sportwetten hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Das hat zum einen sicherlich mit dem riesigen Angebot der Buchmacher im Internet zu tun, zum anderen aber ist es die Aussicht beispielsweise mit der Lieblingsfußballmannschaft bei einem richtigen Tipp noch Geld zu gewinnen. Nervenkitzel und die Spannung übt auf die Wettenden einen faszinierenden Reiz aus. Denn Sportwetten orientieren sich am aktuellen Geschehen, wobei sich die Wettquoten dynamisch verändern und die Spannung dadurch noch steigert.

Viele Menschen denken, dass Sportwetten zu den Glücksspielen gehören. Das ist allerdings so nicht richtig. Denn mit viel Hintergrundwissen um die Mannschaft, das Team, den Spieler sowie einer passenden Strategie kann das Glück beim Wetten forciert werden. Außerdem sollte auch regelmäßig die Berichterstattung rund um die Mannschaften verfolgt werden. Daher kommt es immer darauf an, wie ein Spieler an eine Wette herangeht.

Bei einer Sportwette geht es auch um Taktik. Denn es kann passieren, dass beim Fußball kurz vor Spielende die Wettquote bei einem Unentschieden-Spielstand sehr niedrig liegt. Wer jetzt auf den Sieg der Mannschaft tippt, kann mit seinem Einsatz anhand einer hohen Wettquote einen entsprechend hohen Gewinn einfahren. Natürlich nur, wenn das Spielergebnis auch eintritt.

Die Auswahl des Wettangebots ist unglaublich groß, sodass man sich bevor der Wettschein abgegeben wird, schon im Klaren sein sollte, welche Wettart für welche Sportart geeignet ist. Im Angebot sind unter anderem

Zwei-Wege- und Drei-Wege-Wetten

Handicap-Wetten

Einzelwetten

Systemwetten

Kombiwetten

Live-Wetten

Die Doppelte Chance Wette

Der Name dieser Wettvariante verrät es schon: Hier können beim Wetten sozusagen gleich zwei „Fliegen mit einer Klappe“ (Wette) geschlagen werden. Das bedeutet, es ist eine Wette, mit der man auf zwei Ergebnisse tippen kann. Grundsätzlich kann die Wette mit der Doppelten Chance natürlich nur für eine Sportart (Fußball, Eishockey, Handball) ausgewählt werden, bei der auch drei Endergebnisse möglich sind – Sieg, Niederlage oder Remis. Während man im Normalfall nur auf einen von drei Spielausgängen wettet, kann bei der Doppelten Chance Wettart auf zwei Spielausgänge gesetzt und damit das Risiko verkleinert werden. Daraus ergibt sich natürlich eine wesentlich geringere Wettquote.

Beispiel

Bei einem Fußballspiel muss man sich bei der Drei-Wege-Wette für 1 – Sieg der Heimmannschaft, X –Remis oder 2 – Sieg der Gastmannschaft entscheiden. Bei der Doppelten Chance gibt es mehrere Gelegenheiten eine Wette zu gewinnen:

Sieg Team 1 und Remis = 1X Sieg Team 2 und Remis = X2 Sieg Team 1 und Sieg Team 2 = 12

FC Bayern München spielt zuhause gegen den SV Werder Bremen. Klarer Favorit in diesem Spiel sind die Bayern. Aber einige sind auch der Meinung, dass Bremen mit einem Sieg überraschen kann oder dass es zu einem Remis kommt. Um in beiden möglichen Ergebnissen richtig zu liegen, wäre der Tipp ein Remis oder ein Sieg der Bremer – also der Doppelte Chance Tipp X2.

Der Vorteil der Wette mit der Doppelten Chance ist die Möglichkeit, die Gewinnchance zu verdoppeln. Diese Wettvariante bietet sich vor allem immer dann an, wenn eine Unsicherheit zwischen zwei Spielergebnissen besteht, der Sieg eines bestimmten Teams aber nicht ausgeschlossen werden kann. Höhere Chancen bedeuten bei Sportwetten natürlich auch immer niedrigere Wettquoten. Aufgrund der niedrigeren Quoten kann man diese Wette auch kombinieren. Als Spieler kann man sich entscheiden, ob man drei Doppelte Chance Wetten miteinander kombiniert oder zu zwei Sportwetten eines anderen Typs eine solche hinzufügt. Nicht möglich ist zwei Doppelte Chance Wetten auf den gleichen Sportevent zu setzen oder zu kombinieren. Es ist allerdings nicht erlaubt bei einer Fußballpartie die Wettausgänge 1X und X2 zusammen in einer Kombiwette zu platzieren. Gegen eine solche Kombi sichern sich die Buchmacher verständlicherweise ab.

Wer begeisterter Fußball-, Eishockey- oder Handball-Fan ist, die Herausforderung sucht, Spiel und Spannung sucht, kann sich unter sportwetten.org einen passenden Buchmacher aussuchen und sich detailliert über Sportwetten informieren. Wer Wettscheine abgegeben möchte, sollte sich mit den verschiedenartigen Wettvarianten auseinandersetzen und sie bis ins Detail kennen. Für die allermeisten Wett-Fans sind gerade die unterschiedlichen Wettsysteme das Spannende an Sportwetten.