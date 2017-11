Am 2. Dezember präsentieren Geigenvirtuose Daniel Röhn und Pianistin Milana Chernyavska „The Kreisler Story“ in der Lokalität „Blackmore’s – Berlins Musikzimmer“ (Warmbrunner Straße 52). Der Beginn ist um 20 Uhr.

Röhn ist sowohl im klassischen als auch im modernen Fach versiert. 2005 wählte ihn die European Concert Hall Organisation (ECHO) zum „Rising Star“, so die Veranstalter.

(red)