Jet-Skis für die Ordnungshüter

Als vor gut drei Jahren ein Auto am Rande der Köpenicker Altstadt in die Dahme stürzte, brauchten Rettungstaucher rund 40 Minuten zum Schauplatz des Unfalls an der Langen Brücke. Zwei junge Menschen starben in dem eisigen Wasser. Seitdem diskutieren Menschen in ganz Berlin über die Frage, wie Rettungskräfte und Polizei zu Wasser schneller am Einsatzort sind.

Vorbild Dubai

Der Köpenicker SPD-Abgeordnete Tom Schreiber fordert ein neues Konzept für die Wasserrettung. Konkret wirbt er dafür, Polizisten und Feuerwehrleute auf Jet-Skis Dienst tun zu lassen. Im Hinblick auf das Ziel, auf den unzähligen Seen und Flüssen der Hauptstadt schneller Menschenleben zu retten, hält Schreiber dies für ein probates Mittel. Die Berliner Feuerwehr lehnt die Idee bislang ab. Mangels Ausrüstung könnten Jet-Ski-Fahrer kaum Rettungsmaßnahmen ergreifen.

Mit Kritik

Innenstaatssekretär Torsten Akmann hält die bis zu 100 Stundenkilometer schnellen Flitzer allenfalls als Ergänzung des bisherigen Wasserfahrzeugparks für denkbar, schließlich könnten auf Beibooten Menschen transportiert werden. Berlin verfügt über gerade einmal zwei Löschboote. Die Gefährte aus den Jahren 1974 und 1975 sind in Spandau stationiert. Vier Mehrzweckboote wurden im vergangenen Jahr in Köpenick, Tiergarten, Tegel und Spandau bereitgestellt.. Die Polizei verfügt über 16, weitgehend marode Boote.

