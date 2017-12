Weihnachtsmarkt auf dem Spielplatz

Initiative: Mit gemeinsamen Angeboten verschiedener Initiativen wird ein Fest auf dem Abenteuerspielplatz in Marzahn organisiert.

Am 9. und 10. Dezember, jeweils von 12 bis 19 Uhr, laden die jungen Leute von der Marzahner Spielplatzinitiative zum Weihnachtsmarkt auf dem Abenteuerspielplatz Marzahn-Nord/am Alpha II ein. Auf dem Spielplatz wird ein buntes Programm für die ganze Familie angeboten, das unter dem Motto „Weihnachtszauber“ steht. Dazu gehören der KinderCircus Vegas mit Zauber- und Feuershow, ein Kinderkarussell, Lagerfeuer, Stockbrot und Grill. Die Heinrich von Kleist Bibliothek beteiligt sich mit Märchen zur Weihnachtszeit, der Kinderkeller backt Waffeln, Vision e.V. bastelt mit den Kindern, Mattuschka Event verkauft Süßigkeiten. Mit dabei ist auch das Kiez Mobil vom Nachbarschaftstreff M 3. An verschiedenen Ständen wird „Trödel“ angeboten. Für die Eltern gibt es Glühwein und für die kleinen Besucher nichtalkoholische Getränke. Organisator des WeihnachtsmarktesMit diese Feier soll eine Tradition in Marzahn-Nord begonnen werden. Im kommenden Jahr soll der Weihnachtsmarkt auf dem Barnimplatz stattfinden.

Weitere Informationen Abenteuer- und Umweltspielplatz „Wicke“ Marzahn Nord, Schorfheider Straße 52 www.spielplatzinitiative.de

(red)