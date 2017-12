Ausstellung: Sonderschau im Museum Pankow.

Die Sonderausstellung „Zwischen Palast und Gasometer. Rainer Ahrendt – Foto/ Grafik – Ursula Strozynski“ ist bis 8. April 2018 in der Ausstellungshalle des Museums Pankow, Prenzlauer Allee 227/228, zu sehen. Die Schau zeigt Arbeiten der Malerin und Grafikerin Ursula Strozynski und des Fotografen Rainer Ahrendt. Unabhängig voneinander begannen sie sich Ende der 1970er-Jahre mit ihrem Wohnumfeld künstlerisch auseinanderzusetzen: Rainer Ahrendt mit seinem Fotoapparat und Ursula Strozynski mit Zeichenbrett und Stift. Mit ihren unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksmitteln entstanden bis Oktober 1990 im Stadtraum zwischen Palast der Republik und den Gasometern in Prenzlauer Berg Fotos, Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen. Der Eintritt ist frei. Eine Postkartenserie mit einer Motivauswahl der Künstler ist in der Ausstellung erhältlich.

red.