Beim „Handmade Kreativbasar“ werden am 3. Dezember von 14 bis 17 Uhr Kreative aus dem Kiez eine Reihe von tollen individuellen und handgemachten Produkten anbieten. Wer an Gestricktem, Gemaltem, Genähtem, Gedtruckem und Gebasteltem interessiert ist, dürfte in der Einrichtung des Stadtteilzentrums, Oranienstraße 34, fündig werden. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt, unter anderem mit Kaffee, Tee, Glühwein, Gözleme und Waffeln.

(red)