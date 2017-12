Spaziergang im Hansaviertel

Den Kiez künstlerisch entdecken.

Im Rahmen des Projekts „Kunst und Kultur am Hansaplatz“ findet am 8. Dezember erneut ein Skizzenspaziergang in der Abenddämmerung durch das Hansaviertel statt. Von 17 bis 19 Uhr soll dabei die abendliche Stimmung rund um den Hansaplatz eingefangen und mit hellem Stift auf dunklem Papier zeichnerisch dargebracht werden. Das Gebäudeareal am Hansaplatz wurde 1957 pünktlich zur internationalen Baumesse „Interbau“ fertiggestellt und galt als Versuchsfeld und Musterbau für modernes Wohnen im Grünen.

Eingeladen ist jeder, der Interesse am Kiez und seiner zeichnerisch-künstlerischen Erkundung hat. Los geht es um 17 Uhr am Eingang der Hansabibliothek, Altonaer Straße 15. Das Angebot ist entgeltfrei. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig und das Zeichenmaterial wird gestellt.

(red)