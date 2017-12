Auch die fünfte Versteigerung von Fahrzeugen ohne gültige amtliche Kennzeichen in diesem Jahr am 24. November im BVV-Saal Pankow war ein großer Erfolg: Von den 229 angebotenen Fahrzeugen wurden 213 versteigert. Durchschnittlich wurden 656,62 Euro pro Fahrzeug geboten und insgesamt konnte ein Erlös von 139.860 Euro erzielt werden. Die nächste Versteigerung findet am 23. Februar 2018 statt.

(red)