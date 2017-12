Tourismus bis in die Randbezirke

Politik: Der Senat bringt ein neues Konzept auf den Weg.

Der Berlin-Tourismus boomt, und das bekommt auch Friedrichshain-Kreuzberg zu spüren. Um 10,7 Prozent legte die Zahl der Hotelgäste im August im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Zwischen Januar und August hat das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit 1.074.350 Gästen ein Plus von sieben Prozent ermittelt. Die Hauptstadt im Ganzen zählte im vergangenen Jahr rund 12,7 Millionen Besucher.

Was Hoteliers und Gastronomen freut, wird in vielen Kiezen zum Problem. denn die Mieten für Wohnungen oder Ladengeschäfte steigen gerade rund um die touristischen Hotspots kräftig. Außerdem mehren sich Klagen über Lärm und Verschmutzung.

Weniger Partykrach

Mehr Klasse statt Masse: Dieser Gedanke steht hinter dem Tourismuskonzept, das die Senatswirtschaftsverwaltung jetzt vorgestellt hat. Dieses sieht vor, im Tourismusmarketing verstärkt Kulturtouristen und Kongressteilnehmer anzusprechen. Es ist der Versuch, den allgegenwärtigen Partytourismus in Ausgehkiezen einzudämmen. Außerdem sollen die Besucherströme vom Zentrum an die Ränder gelockt werden, also zum Beispiel vom Brandenburger Tor in die Altstadt Köpenick. Federführend wird dabei der Tourismusvermarkter visitBerlin sein.

Darüber hinaus soll jeder Bezirk Mittel für ein eigenes Tourismuskonzept und einen Tourismusbeaufragten erhalten. Um die Berliner besser einzubeziehen, ist darüber hinaus die Gründung eines Bürgerbeirats als „Frühwarnsystem“ geplant, erklärte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Schließlich geht es auch darum, einen Teil der Stadtgesellschaft mit dem Tourismus zu versöhnen. Immerhin leben rund 235.000 Hauptstädter von dieser Branche. Das Konzept will der Senat voraussichtlich im kommenden Januar beschließen.

nm/os, Bild: Imago/PEMAX