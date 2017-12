Weihnachtsmarkt im Seniorenwohnheim

Auch in diesem Jahr lockt der traditionelle Weihnachtsmarkt des „Parks Alterssitz City“ wieder Interessierte und Anwohner mit einem bunten Programm. Am 9. Dezember von 14 bis 17 Uhr gibt es in der Meinekestraße 14 für Groß und Klein einiges zu entdecken. Die Macher freuen sich auf den Markt, der längst zur Tradition geworden ist.

„Wir erwarten wieder zahlreiche Besucher wie auch schon in den Jahren zuvor. Unser offenes Haus zwischen Ku’damm und Fasanenplatz hat sich als Kompetenzzentrum für Pflege im Kiez als eine feste Größe etabliert“, so Ines Voigt, die Leiterin des Parks Alterssitz City. Neben Basteleien der Bewohner gibt es auch Glühweinstände, gebrannte Mandeln sowie eine Sekt-Bar. Der Eintritt ist wie immer frei. Um eine telefonische Anmeldung wird gebeten. Das Pflegeheim ist neben Demenz auf Menschen nach Schlaganfall spezialisiert und versorgt zusätzlich pflegebedürftige Senioren.

(red)

030 88 57 610