Ein paar Stunden Wärme

Kältehilfe: Der Bezirk hat jetzt eine Notübernachtungsstelle.

Seit diesem Monat gibt es erstmals auch in Steglitz-Zehlendorf eine Notübernachtung im Rahmen der Berliner Kältehilfe. Bis zu 30 Menschen können in dem Haus an der Königin-Luise-Straße 98 in Dahlem unterkommen. Männer und Frauen seien gleichermaßen willkommen, heißt es vom Internationalen Bund, der die Einrichtung betreibt.

Wohnungslose Menschen werden in den kalten Monaten bei Bedarf täglich vom Kältebus im gesamten Stadtgebiet abgeholt und in die Übernachtungseinrichtungen gefahren. Der Internationale Bund (IB) organisiert diese Notübernachtungsmöglichkeit zum zweiten Mal in der Geschichte seiner über 25-jährigen Berliner Wohnungslosenhilfe. „Für uns ist der neue Standort eine Herzensangelegenheit“, sagt IB-Pressesprecher Carol Neumann. „Diese Leute haben keine Lobby, da muss man etwas tun.“

In Berlin gebe es 700 Plätze in Notübernachtungsstellen, der Bedarf liege aber bei 3000. Weitere Einrichtungen dieser Art gibt es vor allem in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Zum Angebot zählen auch Gesundheits-und Sozialberatung sowie medizinische Versorgung. In der Dahlemer Anlaufstelle gibt es acht Zimmer, einen großen Gemeinschaftsraum mit Küche, Sanitärräume und Duschmöglichkeiten. Bleiben können bedürftige Nutzer täglich ab 19 Uhr bis zum nächsten Tag um 7 Uhr. Auszubildende des Internationalen Bundes sorgen für ein warmes Abendessen und morgendlich für ein kleines Frühstück. Für diesen Standort werden noch Helfer gesucht, lässt der IB wissen, etwa im Rahmen von Studierendenjobs oder auf Teilzeitbasis.

Unbürokratisches Angebot

Die Berliner Kältehilfe ist nach eigenen Angaben ein in Deutschland einmaliges Programm, und zwar immer von November bis März, das im Jahr 1989 von Berliner Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden und von der Senatsverwaltung ins Leben gerufen wurde, um auf der Straße lebenden Menschen eine unbürokratische Übernachtungsmöglichkeit während der kalten Jahreszeit anzubieten. Neben dem IB engagieren sich in diesem Jahr wieder zahlreiche Kirchengemeinden, Vereine und Initiativen mit eigenen Angeboten.

Weitere Informationen

Berliner Kältehilfe

Tel.: (030) 8 10 50 25

E-Mail: info@kaeltehilfe-berlin@gebewo.de

Website: www.kaeltehilfe-berlin.de

Red/ Nm, Bild: INternationaler Bund