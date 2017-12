Kiezspaziergang am 9. Dezember

Bezirksbürgermeister lädt zur Erkundung.

Am 9. Dezember, ab 14 Uhr, lädt der Stellvertretende Bezirksbürgermeister Carsten Engelmann zu einem weiteren Kiezspaziergang. Dieses Mal geht es vom U-Bahnhof Berliner Straße bis zur Schwedischen Kirche. Der Spaziergang führt dabei durch einen beliebten Teil Wilmersdorfs. Treffpunkt ist der südöstliche Ausgang Ausgang des U-Bahnhofs Berliner Straße.

Durch die Prinzregentenstraße geht es zur Musikschule City West und entlang der Kleingartenanlage „Am Stadtpark“ Richtung Volkspark Wilmersdorf. Dann folgt ein kurzer Abstecher zur Jugendverkehrsschule vorbei über die Bundesallee zum Pflegestützpunkt Wilmersdorf und zum Seniorenzentrum Werner Bockelmann. Bevor der Spaziergang an der Schwedischen Kirche in der Landhausstraße endet, geht es aber noch einmal vorbei am Schoeler-Schlösschen.

Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei, Anmeldungen für den Spaziergang sind nicht nötig.

(red)