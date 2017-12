Britzer Garten im Rausch der Sinne

Spektakel: Neue Runde für „Feuerblumen und Klassik Open Air“.

Wenn am Samstag, den 25. August ab dem frühen Nachmittag wieder unzählige Bollerwagen den Britzer Garten bevölkern und echtes Silberbesteck neben Plastikgabeln in friedlicher Koexistenz auf bunt karierten Picknickdecken drapiert wird, ist es wieder Zeit für die Veranstaltung „Feuerblumen und Klassik Open Air“ im Britzer Garten. Am Freitag hat der Vorverkauf für die Veranstaltung begonnen. Darüber informieren die Organisatoren.

Zunehmend professionell. Zur ersten Veranstaltung im Jahr 1999 wurden 4.500 Besucher gezählt, es gab keine überdachte Bühne und keine Sitzplätze – alle mussten auf dem Rasen Platz nehmen. Mit den Jahren wuchs die Besucherzahl, und zwar auf mittlerweile 12.000. Peu à peu wurde die Veranstaltung professionalisiert.

Und das steht bei der 20. Auflage am 25. August des kommenden Jahres auf dem Programm: Unter dem Titel: „La Luna – Sonne, Mond und Sterne“ vertont die „Philharmonie Leipzig“ gemeinsam mit dem Konzertchor der Staatsoper Berlin und der Singakademie Rostock unter dem Dirigat von Frank Flade Stücke zum Thema Mond. Insgesamt rund 150 Musikerinnen und Musiker werden zum Jubiläumskonzert auf der Bühne stehen.

Stücke aus dem „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy läuten den Abend ein. Mozarts „Kleine Nachtmusik“ steht ebenso auf dem Programm wie „Der Mond ist aufgegangen“, vertont von Johann Abraham Peter Schulz und vorgetragen von den Chören. Die Ouvertüre aus „Il mondo della luna“ von Joseph Haydn und das Wiegenlied „Guten Abend, gute Nacht“ von Johannes Brahms (Chor und Orchester) gehören ebenfalls zum Repertoire. Zum guten Schluss gibt es wie immer ein üppiges Feuerwerk., so die Veranstalter.

red, Bild: Holger Koppatsch