Weihnachtssingen vor dem Rathaus

Advent: Traditionelles Konzert am Heiligabend.

Eine Schöneberger Weihnachtstradition erlebt auch in diesem Jahr eine Neuauflage. Am Heiligabend um 16 Uhr wird das „Schöneberger Blechbläserensemble“ von der Leo Kestenberg-Musikschule unter der Leitung von Egbert Nass mit einigen weihnachtlichen Liedern in den Heiligen Abend einstimmen. Dazu ist der gesamte Bezirk eingeladen, mitzusingen und gemeinsam die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen. Auch die Opernsängerin Nastassja Nass wird zum Heiligabend-Konzert beitragen. Den Abschluss wird das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ bilden, bei welchem traditionell auch wieder das Geläut der Freiheitsglocke erklingen wird.

Dieses stimmungsvolle Weihnachtskonzert, welches seit mehr als 30 Jahren auf die Weihnachtsfeiertage einstimmt, zählt zu einem der schönsten Momente auf dem Vorplatz des Rathauses Schöneberg.

(red)