Advent im Labyrinth

Das Labyrinth Kindermuseum bietet auch in der Adventszeit ein buntes Programm für Groß und Klein. Am 9. Dezember locken um 12 und um 14 Uhr „Winterliche Geschichten – aus aller Welt“ in Kooperation mit Erzählkunst e.V.

Ebenfalls am 9. und am 10. Dezember verwandelt sich ein Teil des Labyrinth Kindermuseums in der Osloer Straße 12 in eine Adventswerkstatt. Für eine Gebühr von 1,50 Euro haben Kinder Gelegenheit zu lernen, wie Handpuppen gebastelt werden. Los geht der vierstündige Workshop um 13 Uhr.

(red)