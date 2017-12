Kieze im Adventsfieber

Weihnachtsmärkte locken nach Adlershof und auf die Schlossinsel.

In den nächsten Tagen locken verschiedene Weihnachtsmärkte im Bezirk mit stimmungsvollen Ambiente. Am 9. Dezember lädt die Schwedenkirche (Freie evangelische Gemeinde Berlin-Adlershof, Handjerystraße 29-31) ab 14 Uhr zum Weihnachtsbummel ein. Selbst gemachte Leckereien, Handgemachtes und Erzgebirgskunst werden an Marktständen angeboten.

Für die Kleinen gibt es Bastelangebote, Kerzenziehen, ein Geschichtenzelt und ein Puppentheater. Darauf weisen die Veranstalter hin. Ab 19 Uhr gibt es ein Gratis-Weihnachtskonzert mit dem Duo 2weisam. Die Schauspielerin und Sängerin Diana Möller wird gemeinsam mit dem Komponisten, Songwriter und Multi-Instrumentalist Karsten Schneider traditionelle und zeitgenössische Weihnachtslieder interpretieren.

Der Köpenicker Weihnachtsmarkt findet vom 15. bis zum 17. Dezember auf der Schlossinsel statt. Inmitten des barocken Ensembles und dem besonderen Flair des Schlossparks dürfte es besonders festlich werden. Auf der Weihnachtsbühne präsentieren sich Künstler aus dem Bezirk mit weihnachtlichen Programmangeboten wie dem Erzählen von Geschichten und Puppentheater. Die Öffnungszeiten: am Freitag von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

