BVG legt noch ’ne Schippe drauf

Pankow, Weißensee & Prenzlauer Berg

Planmäßige Arbeiten

Die Pankower dürfen sich unter anderem auf mehr Fahrten bei der M1 freuen. Die Straßenbahnlinie wird montags bis freitags zwischen sechs und 20 Uhr vom Zehn-Minuten-Takt auf einen 7½-Minuten-Takt umgestellt. Nördlich des Pastor-Niemöller-Platzes, wo sich die Strecke nach Rosenthal und zur Schillerstraße verzweigt, fahren die Züge dann jeweils alle 15 statt alle 20 Minuten. Da in dem Bereich noch planmäßige Gleisarbeiten laufen, tritt diese Taktverdichtung jedoch ausnahmsweise erst am 18. Dezember in Kraft.

Höhere Kapazität

Bereits ab dem 10. Dezember kommen auf der M1 jedoch statt der GT6-Züge mit ihren ca. 150 Plätzen die moderneren Züge vom Typ Flexity F8 zum Einsatz. Diese haben mit rund 240 Plätzen eine deutliche höhere Kapazität. Sobald auch die Taktverdichtung umgesetzt ist, steigt das Platzangebot bei der M1 damit auf mehr als das Doppelte.

Änderungen gibt es in Pankow zudem auf den Buslinien 107, 155 und X54, die auf einer Strecke von 22 Kilometern die Stadtteile Pankow, Weißensee, Hohenschönhausen, Marzahn und Hellersdorf verbindet. Die Busse dieser Linie fahren als Endhaltestelle nicht mehr die Hadlichstraße, sondern die Berliner Straße/ Ecke Borkumstraße an. Die Buslinie 107 Beginnt und endet jetzt montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr am Pastor-Niemöller-Platz, wo beide Zweige der M1 erreicht werden.

Zu den übrigen Zeiten beginnt der Bus wie bisher an der Haltestelle Hermann-Hesse-Straße/ Ecke Waldstraße. Außerdem gibt es eine weitere Änderung am anderen Ende der Linie: Zwischen S-Bahnhof Hermsdorf und Schildow-Kirche übernimmt die Linie 806 die Strecke. Alle Fahrten der Linie 107 beginnen und enden dadurch in Schildow. Die Linie 155 verändert sich leicht. Damit der BVG-Verkehr am Nadelöhr S- und U-Bahnhof Pankow weiter flüssig läuft, fährt diese Linie ab Rathaus Pankow über Mühlenstraße und Florastraße zum Bahnhof Pankow. In Fahrtrichtung Wilhelmsruh ändert sich nichts. Ein Sonderflyer erscheint und weist auf die Angebotsanpassungen in Pankow hin.