Jahresauftakt in den Ufer Studios

Tänzerisch in das neue Jahr.

Zum Jahresauftakt wird in den Uferstudios nicht nur getanzt, sondern auch über Tanz gesprochen. Im Rahmen des europäischen Netzwerkprojekts Life Long Burning veranstalten die Ufer Studios in Kooperation mit dem HZT Berlin und dem Tanzbüro Berlin am 18. und 19. Januar 2018 das dritte Laboratory on Feedback in Artistic Processes.

Welche Positionen und Perspektiven nehmen Feedback-Geber einerseits und Künstler andererseits dabei ein? Und wie können solche Prozesse in künstlerische Arbeit und Ausbildung konstruktiv eingebettet werden? In praxisorientierten Formaten untersucht eine geladene Gruppe von Künstlern, Theoretikern und Dramaturgen Methoden, Wege und Sprachen der Rückkoppelung und ihre Wirksamkeit auf alle künstlerische Arbeitsprozesse.

Auch davor und danach locken die Ufer Studios natürlich wieder wie gewohnt mit einem abwechslungsreichen Programm. Wer sich über diese und andere Veranstaltungen informieren möchte, findet alles Wissenswerte dazu auf den Webseiten von TanzRaumBerlin und Uferstudios.

