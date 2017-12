Wunschbaum in Altglienicke

Die Wunschbaum-Aktion hat Altglienicke erreicht. Bis zum 15. Dezember kann nun jeder dabei helfen, notleidenden Kindern mit einem Geschenk zu Weihnachten auch ein Lächeln zu schenken, so das Bezirksamt. Mit einem Stern vom Wunschbaum im Bürgerhaus Altglienicke (Ortolfstraße 182) übernehmen Nachbarn die Patenschaft für einen Herzenswunsch. Die Geschenke können unverpackt bis zum 15. Dezember im Bürgerhaus Altglienicke sowie in Not- und Gemeinschaftsunterkünften im Kiez abgegeben werden. Mehr dazu telefonisch unter (030) 8 18 29 45.

(red)