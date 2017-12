Karibischer Weihnachtsmarkt

Einen Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art veranstaltet das Yaam am dritten Adventswochenende. Beim ersten „Afro Caribbean X-Mas Market“ vom 15. bis 17. Dezember möchte der Club an der Schillingbrücke ein Programm bieten, das dem Motto gerecht wird und die Veranstaltung am Spreeufer zur Strandparty macht.

Auf dem Markt werden Leckereien und Süßes angeboten. Für die Kinder gibt es in der beheizten Jurte eine „Kids Corner“, und natürlich gibt es auch Live-Musik (von einem Gospelchor) und die Gelegenheit, sich bei einem Rumpunsch aufzuwärmen. Händler aus Ghana und Mexico bieten ihre Waren an. Der Markt ist von 16 bis 23 Uhr geöffnet.

(red)