Mehr Geld für Lehrer an Brennpunktschulen

„Grundsätzlich wäre es sinnvoll, wenn alle Lehrer im Zuge einer Rotation für gewisse Zeit auch Dienst an einer Brennpunktschule leisten würden. Dies sollte auch Voraussetzung für eine Beförderung oder weitere Karriereschritte sein.“Gerade an der Mercator-Grundschule sei gut ausgebildetes Personal gefragt. 260 von 361 Schülern hätten einen Migrationshintergrund, zudem seien die meisten von ihnen im Problemkiez Thermometersiedlung zu Hause.

In Steglitz-Zehlendorf profitieren derzeit vier Schulen vom Bonus-Programm, das sind so wenige wie in keinem anderen Bezirk. Es handelt sich um die Ludwig-Bechstein-Grundschule, die Mercator-Grundschule, die Peter-Frankenfeld-Schule und die J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex.

Neukölln

Im Bezirk erntet die Ankündigung ein positives Echo. „Das ist ein guter und wichtiger Schritt. Besonders in den sozialen Brennpunkten brauchen wir exzellente Pädagogen, hier ist der Unterricht oft nicht nach Schema 08/15 möglich“, kommentiert Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) das geplante Gehaltsplus von 300 Euro. „Auch die Kollegen, die hier schon lange engagiert arbeiten, haben diese Anerkennung verdient. Unsere jungen Leute müssen eine gute Ausbildung bekommen – egal wo ihre Wiege stand. Das ist für unsere Gesellschaft von höchster Bedeutung.“

Arbeitsbedingungen verbessern

Karsten Schulze, der Vorsitzende des Schulausschusses der Bezirksverordnetenversammlung, stellt besonders an den Schulen im Richardkiez eine hohe Fluktuation unter Lehrern fest. Höhere Gehälter seien ein Weg, um Pädagogen bei der Stange zu halten. „Es kommt aber auch darauf an, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, zum Beispiel, indem wir bei der Sanierung der jeweiligen Standorte schneller vorwärtskommen“, ergänzt der CDU-Politiker.

Das Bonus-Programm unterstützt Schulen mit zusätzlichen Mitteln, um der besonderen Klientel Rechnung zu tragen. Zum Beispiel durch Schulsozialarbeit oder eine intensivere Elternarbeit. Auch mit Kunst-, Theater- und Musikprojekten können die Schulen eigene Akzente setzen oder interne Fortbildungen für Lehrkräfte und Erzieher organisieren. Dabei entscheidet jede Schule selbst, welcher Weg für sie der richtige ist und wie sie die Mittel eigenverantwortlich einsetzt.

Für derlei Extraangebote haben die Neuköllner Bonus-Schulen in diesem Jahr jeweils zwischen 50.000 und 100.000 Euro erhalten, lässt die Senatsbildungsverwaltung wissen. In Neukölln profitieren 43 Standorte vom Bonus-Programm, das sind mehr als in jedem anderen Bezirk. In Steglitz-Zehlendorf gibt es lediglich vier Bonus-Schulen.