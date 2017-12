Neue Wache am Alex wird eingeweiht

Nur 99 Tage hat es gedauert vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung der neuen Wache am Alexanderplatz. Innensenator Andreas Geisel eröffnet den 70 Quadratmeter großen Bunker am 15. Dezember gemeinsam mit Vertretern von Bund, Land und Bezirk. In der sogenannten Alex-Wache sollen fortan Beamte der Landes- und Bundespolizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt Mitte arbeiten und für mehr Sicherheit an dem Brennpunkt sorgen.

Auch Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel von den Grünen wird bei der Eröffnung dabei sein. Aktuell registriert die Polizei rund 18 Straftaten am Tag auf dem auch bei Touristen beliebten Platz. Nach dem offiziellen Teil der Eröffnung sollen auch Bürger Gelegenheit haben, die Wache zu besichtigen.

Red, Bild: imago/PEMA