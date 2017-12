Rauschendes Fest zum Ende

Verkauft: Willner Brauerei verabschiedet sich mit tollen 48 Stunden.

Mit einem 48 Stunden langen Festival verabschiedet sich die Berliner Off-off-Kunstszene von dem Kulturort Willner Brauerei in der Berliner Straße. Vom 15. bis 17. Dezember werden mehr 160 Künstler und Musiker diese Location noch einmal komplett bespielen. „Die Besucher dürfen sich regelrecht auf ein 48 Stunden Nonstop-Festival der Kunst freuen, auf dem sie sich selbst verlieren, neues entdecken und die letzten Atemzüge der Willner Brauerei teilen“, erklärt Kuratorin Clara Cremer.

Eine Woche vor Weihnachten entsteht das erste 48-Stunden-art-Festival Berlins – und zwar wirkliche 48 Stunden ohne Pause. Kunstshows, Programm, Kino und Clubbetrieb laufen zwei Tage am Stück. Erstmalig wird das gesamte Areal der Brauerei für Besucher geöffnet. Auch Bereiche, die zuvor für die Öffentlichkeit verborgen waren: der alte Speicher, die Lager-Keller-Gewölbe. Die Berliner Ausstellungsmacher The Dark Rooms Exhibition, Enter Art Foundation und Priests and Prawns verwandelt das gesamte Areal in ein Kunsterlebnis.

Drei Berliner Labels tauchen das alte Mauerwerk in elektronische Klänge. Non stop wird auf zwei Bühnen ein Programm mit Künstlergesprächen, Singer Song Writer, Tanzperformance, Schauspiel, Opern Sängern, Pianokonzerten, etc. zelebriert. Jeder Gebäudekomplex zeigt eine eigens inszenierte Ausstellung: Lost society, Lost humans und Lost control. Den thematischen Rahmen finden die Kollektive in dem Begriff des Verlorenen und vereinbaren dabei auf 3.000 Quadratmeter alle Aspekte, die in der Brauerei in den letzten Jahren Einzug gefunden haben.

Das Art-Festival kann nur mit einem Ticket besucht werden, diese ist kostenlos.

Red, Bild: LOST artists